【モデルプレス＝2026/05/22】タレントの丸高愛実が5月21日、自身のInstagramを更新。土鍋で炊いた筍ご飯などが並んだ食卓を公開した。【写真】サッカー元日本代表の35歳妻「豪華」土鍋で炊いた筍ご飯披露◆丸高愛実、土鍋で炊いた筍ご飯の食卓公開丸高は「土鍋で炊いた筍ご飯、おこげがいい感じ〜って思ってたら 長女に『苦〜』って言われた笑」とコメント。茶碗に盛り付けたおこげのできた筍ご飯や、土鍋に入った筍ご飯のほかに