サッカー柿谷曜一朗選手の妻・丸高愛実、土鍋で炊いた筍ご飯披露「品数豊富で豪華」「おしゃれな食卓」の声
【モデルプレス＝2026/05/22】タレントの丸高愛実が5月21日、自身のInstagramを更新。土鍋で炊いた筍ご飯などが並んだ食卓を公開した。
【写真】サッカー元日本代表の35歳妻「豪華」土鍋で炊いた筍ご飯披露
丸高は「土鍋で炊いた筍ご飯、おこげがいい感じ〜って思ってたら 長女に『苦〜』って言われた笑」とコメント。茶碗に盛り付けたおこげのできた筍ご飯や、土鍋に入った筍ご飯のほかに帆立のイクラのせ、刺身、アスパラガスの春巻き、サラダ、茹でとうもろこし、卵の味噌汁がずらりと並んだ食卓を公開した。
この投稿に、ファンからは「品数豊富で豪華」「彩りが綺麗でワクワクする」「おしゃれな食卓」「おこげ美味しそう」「栄養満点」「料理上手で憧れる」などと反響が寄せられている。
丸高は、2016年にサッカー元日本代表の柿谷曜一朗選手と結婚し、2018年11月に第1子となる長女、2021年6月に第2子となる次女を出産。2024年8月には、第3子となる長男の誕生を報告していた。（modelpress編集部）
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【写真】サッカー元日本代表の35歳妻「豪華」土鍋で炊いた筍ご飯披露
◆丸高愛実、土鍋で炊いた筍ご飯の食卓公開
丸高は「土鍋で炊いた筍ご飯、おこげがいい感じ〜って思ってたら 長女に『苦〜』って言われた笑」とコメント。茶碗に盛り付けたおこげのできた筍ご飯や、土鍋に入った筍ご飯のほかに帆立のイクラのせ、刺身、アスパラガスの春巻き、サラダ、茹でとうもろこし、卵の味噌汁がずらりと並んだ食卓を公開した。
◆丸高愛実の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「品数豊富で豪華」「彩りが綺麗でワクワクする」「おしゃれな食卓」「おこげ美味しそう」「栄養満点」「料理上手で憧れる」などと反響が寄せられている。
丸高は、2016年にサッカー元日本代表の柿谷曜一朗選手と結婚し、2018年11月に第1子となる長女、2021年6月に第2子となる次女を出産。2024年8月には、第3子となる長男の誕生を報告していた。（modelpress編集部）
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