イメージ 善通寺ロータリークラブ（山下安亮会長香川県善通寺市）が2026年5月23日午前10時～午前11時半、日本で働く外国人を対象にした交通安全教室を善通寺運転免許更新センターで開催します。 日本で働く外国人が快適に過ごせるよう、日本の交通ルールを分かりやすく伝えます。丸亀警察署の署員を講師に招き、2026年4月に改正された自転車の青切符制度など交通ルールを説明