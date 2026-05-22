【モデルプレス＝2026/05/22】俳優の杉浦太陽が5月21日、自身のInstagramを更新。妻でタレントの辻希美と次女・夢空（ゆめあ）ちゃんとの3ショットを公開した。【写真】辻ちゃん夫妻「そっくり」9ヶ月次女との家族3ショット◆杉浦太陽、愛娘の笑顔弾ける親子3ショット公開杉浦は、「ユメちゃんのSmile Again」とつづり、自宅の室内で撮影されたプライベートショットを投稿。辻が9ヶ月を迎えた夢空ちゃんを抱っこし、杉浦がカメラに