5月24日（日）よる10時30分より第7話を放送 日本テレビ系日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』（毎週日曜よる10時30分放送）。第7話に、MATSURI・柳田優樹が出演！昭和歌謡グループ・MATSURIのメンバーとして活動する柳田は、今回がドラマ初出演。とある事情で区役所を訪れた桃子（仁村紗和）に応対する区役所職員役を演じる。白いシャツにネクタイをきっちりと締めた職員スタイルで登場し、爽やかな印象の柳田。