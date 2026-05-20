秋田朝日放送 秋田市の８０代の男性が、警察や厚生労働局を名乗る相手に「あなたの保険証が北海道で使われている」「捜査している詐欺グループからあなたの通帳が見つかり、調べる必要がある」などといわれ、現金９８６万円をだまし取られました。 警察によりますと、４月に男性の自宅に厚生労働局の職員を名乗る男から電話があり、電話を代わった北海道警察を名乗る男から「あなたの保険証が北海道で使われている