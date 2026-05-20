◇大相撲夏場所11日目（2026年5月20日東京・両国国技館）昨年九州場所の初土俵から快進撃を続ける東三段目6枚目の旭富士（24＝伊勢ケ浜部屋）が幕下付け出しデビューで話題のイケメン力士、大森（22＝追手風部屋）との全勝対決を制し、デビューから無傷の20連勝を果たした。大森が右を差して形を作ったが、旭富士も低い重心を保ち、しばらくこう着状態が続いた。そして大森が左に動いたところを逃さず圧力をかけ、最後は体