プロ野球パリーグの埼玉西武ライオンズと千葉ロッテマリーンズの試合が前橋市の敷島球場で行われました。 西武主催のプロ野球公式戦。県内では３年連続１５回目の開催です。球場は、この日を待ちわびた多くのファンでにぎわいました。 試合前の練習では県出身の選手たちも汗を流しました。 パリーグ首位の西武と、４連勝中のロッテとの対戦。前橋育英出身のロッテ、小川選手は２番セカンドでスタメン出場