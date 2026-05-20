牧山弘恵氏（資料写真）立憲民主党の牧山弘恵氏（参院神奈川選挙区）は１９日の参院法務委員会で、外国人の在留手続きに関する手数料を大幅に引き上げる入管難民法改正案について「海外の人にどれほど悪いメッセージを発しているか心配になる」と懸念を示した。外国人が日本での就労を選択しなくなるとして「ますます人材不足になる」と訴えた。平口洋法相は手数料引き上げについて、外国人施策にかかる財源確保が目的だとし、