【ナイロビ共同】ナイジェリア軍は19日、同国北東部で過激派組織「イスラム国」（IS）の複数の拠点を米軍と共同で攻撃し、戦闘員計175人を殺害したと発表した。ナイジェリアではISに忠誠を誓う勢力などのイスラム過激派が活動しており、住民の殺害や拉致が相次いでいる。ナイジェリア軍によると、作戦は数日前に始まり、ISの検問所や武器庫を破壊したとしている。トランプ米大統領は15日、米軍とナイジェリア軍がISのナンバー2