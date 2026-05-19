【その他の画像・動画等を元記事で観る】 『JUNON』7月号が、5月21日に通常版と臨時増刊版の2パターンにて発売される。 ■香取慎吾 ミュージカル『新宿発8時15分』が大好評の香取慎吾は、あわただしい感じには見えないけれど、頭のなかはいつでもフル回転している。普通の人とはひと味もふた味も違いそうな時間感覚を探るべく、子どものころの思い出から、千秋楽に向けて快走中の舞台の話まで、たっぷり聞いてみ