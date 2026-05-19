香取慎吾、M!LK佐野勇斗・山中柔太朗・吉田仁人、モナキ、すとぷりらが『JUNON』に登場

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『JUNON』7月号が、5月21日に通常版と臨時増刊版の2パターンにて発売される。

■香取慎吾

ミュージカル『新宿発8時15分』が大好評の香取慎吾は、あわただしい感じには見えないけれど、頭のなかはいつでもフル回転している。普通の人とはひと味もふた味も違いそうな時間感覚を探るべく、子どものころの思い出から、千秋楽に向けて快走中の舞台の話まで、たっぷり聞いてみた。不思議な第六感や「最高の思い出ですね（笑）」と語るエピソードも飛び出すインタビューは必読。

◎香取慎吾 インタビュー ※抜粋

■佐野勇斗（M!LK）

子どものころから大好きだという『トイ・ストーリー5』に、日本語版声優として出演が決定した佐野勇斗が登場。夢をひとつひとつ叶えていく佐野の、オーディションの裏話から、夢を叶えた先で見つけた「誰かのために」という人生のあらたな境地まで、自分を信じてまっすぐに歩み続けてきた、彼の今に迫る。

◎佐野勇斗（M!LK） インタビュー ※抜粋

■山中柔太朗×吉田仁人（M!LK）

『JUNON』7月号では、特集『推したちのキズナ・トーク』を掲載。本特集に、山中柔太朗×吉田仁人（M!LK）の“YJコンビ”が登場。ゲームで深まった友情や、8年間活動を共にして感じるお互いへのリスペクトを語ってくれた。なかなか聞けない、運命で結ばれているかもしれないふたりのトークをたっぷり届ける。さらに通常版『JUNON』7月号では、ふたりの撮り下ろしピンナップ（厚紙ポスター）が特別付録に。

◎山中柔太朗×吉田仁人（M!LK） インタビュー ※抜粋

■モナキ

デビューシングル「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」が大バズり中で、SNSで見ない日がない、超話題の新星グループ、モナキ。まだまだ知らないそれぞれのキャラクターやエピソードを聞けば、あっという間に沼にドボン!? 本人たちもまったく想像していなかったという、大ブレイク中の今の気持ちをたっぷり教えてもらった。

◎モナキ インタビュー ※抜粋

■すとぷり

臨時増刊版の『JUNON』7月号の表紙＆裏表紙を飾るのは、『紅白歌合戦』に出場しライブで5大ドームを制覇、ジャパニーズカルチャーにあらたな風を吹かせた2.5次元アイドルグループ・すとぷり。6月に結成10周年を迎えるすとぷりは、「何色が混ざっても、いちご色のまま輝き続けている」と話すように、常に初心を忘れず駆け抜けてきた。それぞれの強みを生かしながら彩った10年間を振り返る。

◎すとぷり インタビュー ※抜粋

メイン写真：通常版表紙

■書籍情報

2026.05.21 ON SALE

『JUNON』2026年7月号



■関連リンク

『JUNON』公式サイト

https://www.shufu.co.jp/tax_magazine_kind/junon/