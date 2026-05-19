20日・21日の天気予報（岡山・香川） 19日（火）は岡山県で高梁市、真庭市の久世、倉敷市、奈義町、津山市の5地点で、香川県では綾川町の滝宮で最高気温が30℃以上の真夏日となりました。暑い日が続いていますが、20日（水）、21日（木）と雨が降りそうです。 雨が続くと気になるのは「梅雨入り」です。ウェザーニューズによると、2026年の梅雨入りの予想を中国・四国地方は6月上旬としています。 20日朝