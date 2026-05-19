©電柱治『イエローマジック創世記』よりYouTubeやインスタグラムに、YMOの漫画を投稿し、いま音楽ファンを魅了し続けているのが電柱治だ。彼は東京在住の28歳。2022年、東京工芸大学在学中に、卒業制作としてYMOの結成からブレイク前夜までを描いた漫画「YMO創世記」をSNSに投稿するや、一躍話題に。以降、YMOのツアーやアルバム制作、あるいはメンバーの日常をつぶさに描いた続編をコンスタントに発表し続け、その注目度は増