丸亀警察署 交通事故の保険金をだまし取ったとして、香川県多度津町の接骨院の院長で、柔道整復師の男(50)が19日、詐欺の疑いで再逮捕されました。男は5回目の逮捕です。また、共謀して保険金をだまし取ったとして、香川県の無職の男(27)も19日に詐欺の疑いで逮捕されました。 警察によりますと、2024年1月、無職の男ら3人が交通事故に遭いました。院長の男はこのうち2人と共謀し、2人が接骨院に通院していた日数を水増しし