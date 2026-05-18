CARTONが、同社が運営する夜パフェ専門店「Parfait Bar ＆VIGO(パフェバー アンドビーゴ)」を、5月15日(金)、北海道・札幌すすきのにオープンした。“夜パフェ”について“夜パフェ”とは、食事の後にお酒とともに楽しむデザート、またはバー空間で味わう大人向けのパフェ。一般的なパフェとは異なり、甘さを抑えた軽やかな味わいと、旬のフルーツやジュレ、クリームなどを幾層にも重ねた美しい構成が特長で、まるでカクテルのよう