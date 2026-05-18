梅乃宿酒造は、東京にある大阪お好み焼・鉄板焼パチパチとコラボレーションし、人気メニュー「フレンチトーストアイス乗せ」に果肉たっぷりのお酒「大人の果肉の沼」を使ったスペシャル甘味メニューを5月15日(金)から提供を開始した。提供店舗は「大阪お好み焼・鉄板焼パチパチ」の有楽町本店と新橋店である。3種の「沼」から選ぶ「大人の〆スイーツ」が登場今回のコラボレーションで登場するのは、「フレンチトーストアイス乗せ+