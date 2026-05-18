【東京都千代田区・港区】鉄板焼屋パチパチに「大人の果肉の沼」×フレンチトーストアイス乗せ登場！



梅乃宿酒造は、東京にある大阪お好み焼・鉄板焼パチパチとコラボレーションし、人気メニュー「フレンチトーストアイス乗せ」に果肉たっぷりのお酒「大人の果肉の沼」を使ったスペシャル甘味メニューを5月15日(金)から提供を開始した。提供店舗は「大阪お好み焼・鉄板焼パチパチ」の有楽町本店と新橋店である。

3種の「沼」から選ぶ「大人の〆スイーツ」が登場

今回のコラボレーションで登場するのは、「フレンチトーストアイス乗せ+沼まみれ！」。鉄板で焼き上げたフレンチトーストに、焼きりんごとアイスクリームをのせた「大阪お好み焼・鉄板焼パチパチ」の人気甘味メニュー「フレンチトーストアイス乗せ」に、SNSで話題となった梅乃宿酒造の果肉たっぷりのお酒「大人の果肉の沼」を贅沢にかけた一品だ。

「大人の果肉の沼」は「いちご」「マンゴー」「もも」の3種類から好みの「沼」を選択可能。それぞれの果実が持つ圧倒的な果肉感と濃厚な味わいが、温かいフレンチトーストと冷たいアイスに絡み合う、まさに“酔える甘味メニュー”だ。お好み焼きや鉄板焼きを楽しんだ後の「大人のメスイーツ」として楽しむことができる。

PARLORあらごしの「大人の果肉の沼」とは

「PARLORあらごし」は、「もっと多くの人にお酒を自由に楽しんでほしい」という思いから生まれたブランドである。飲むだけに限らず、食べたり、かけたりと、新しいお酒の楽しみ方を提案する。



「大人の果肉の沼『いちご』」は、厳選された2品種のいちご果肉をそのまま食べるように楽しめる贅沢なリキュール。上質ないちごの甘味・酸味・香りを自然な風味で味わえるよう、ていねいに加工したピューレを使用。とろけるように柔らかい果肉のごろっと感と、本物の果実だからこそできる贅沢なとろっと感が特徴だ。



「大人の果肉の沼『マンゴー』」は、3品種の完熟マンゴーをベストブレンドし、マンゴーをそのまま食べるように楽しめるリキュール。マンゴー本来のとろっと感や甘く濃厚な味わいを楽しめるよう、1本に1.2個分のマンゴーを贅沢に使用した。隠し味にパッションフルーツとレモンを加え、さわやかな酸味と華やかさをプラスしている。



「大人の果肉の沼『もも』」は、ギリシャ産黄桃と和歌山県産白桃(あら川の桃)、すももをそのまま食べるように楽しめるリキュール。ももの繊維を感じるテクスチャーと、ジューシーでしっかりした肉質の黄桃果肉のダイスカットとすりおろしを入れ、口当たりの立体感を演出している。

コラボレーションの背景

「大阪の美味しいお好み焼きを東京にも広めたい」という思いを持ち、「元気になれるお好み焼店」をコンセプトに掲げる「大阪お好み焼・鉄板焼パチパチ」。そして、「新しい酒文化を創造する」というパーパスを掲げ、「驚きと感動で世界中をワクワクさせる」ことをミッションにもつ梅乃宿酒造。双方に共通する「お客様への感動体験の提供」という思いが一致し、今回のコラボレーションが実現した。

「大阪お好み焼・鉄板焼パチパチ」について

「大阪お好み焼・鉄板焼パチパチ」は、2007年に「大阪の美味しいお好み焼きを、東京にも広めたい！」という思いで東京・有楽町にオープンした。「元気になれるお好み焼店」をコンセプトに、熟練の職人が焼き上げる本格的な関西風お好み焼きと厳選素材の鉄板焼きを提供している。その確かな味と臨場感溢れる店構えから、芸能人やスポーツ選手など著名人のファンも多く、数々の映像作品やドラマのロケ地としても使用されている。

ビジネス街の中心にありながら、食通が通う「隠れ家的な名店」としてメディアでも度々話題となる、東京を代表する鉄板焼屋である。

梅乃宿酒造の「大人の果肉の沼」と、大阪お好み焼・鉄板焼パチパチの人気メニューが織りなす“酔える甘味メニュー”。お好み焼きや鉄板焼きを楽しんだ後の「大人の〆スイーツ」として楽しんでみては。

■フレンチトーストアイス乗せ+沼まみれ！提供概要

提供期間：5月15日(金)〜

提供店舗：大阪お好み焼・鉄板焼パチパチ 有楽町本店(東京都千代田区有楽町1-2-4)、新橋店(東京都港区新橋2-12-8 GEMS新橋8F)

大阪お好み焼・鉄板焼パチパチ公式HP：https://88-web.net

梅乃宿酒造公式HP：https://umenoyado.com

(Kanako Aida)