「パワーコーラス」を追求してきたDUCことDreamers Union Choirは、本公演「2026Dreamers Union Choir本公演〜ANOTHER DAWN〜」を、8月9日(日)に北沢タウンホールで開催する。メジャーデビュー曲『校長センセ宇宙人説』の披露に加え、新曲披露の瞬間にも注目だ。結成20周年を目前に“これからのDUC”を打ち出すスペシャルライブとなるだろう。DreamersUnionChoirについてDreamersUnionChoirは、2025年にNHKみんなのうたで放映され