レンブラントホテル海老名のレストラン「アルエット」は、「恐竜ビアガーデン 〜ジュラシックナイト〜」を6月19日(金)よりオープンする。オープンに伴い、5月14日(木)より店頭・電話・Webサイト全ての窓口で予約受付を開始した。ビアガーデンはバイキング形式の食べ放題、飲み放題となる。開催期間は6月19日(金)〜9月27日(日)だ。レンブラントホテル海老名のビアガーデンについてレンブラントホテル海老名は、毎年様々なテーマでビ