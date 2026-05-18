【神奈川県海老名市】レンブラントホテル海老名で「恐竜ビアガーデン 〜ジュラシックナイト〜」が開催！



レンブラントホテル海老名のレストラン「アルエット」は、「恐竜ビアガーデン 〜ジュラシックナイト〜」を6月19日(金)よりオープンする。オープンに伴い、5月14日(木)より店頭・電話・Webサイト全ての窓口で予約受付を開始した。

ビアガーデンはバイキング形式の食べ放題、飲み放題となる。開催期間は6月19日(金)〜9月27日(日)だ。

レンブラントホテル海老名のビアガーデンについて



レンブラントホテル海老名は、毎年様々なテーマでビアガーデンを開催している。2023年〜2025年は海賊をテーマに「海賊ビアガーデン 〜カリビアンナイト〜」として営業し、多くの人々に愛されるようなビアガーデンへと成長した。

2026年は「海賊」を封印。さらに多くの人に足を運んでもらい、大人から子どもまで楽しめる特別な空間を提供するために、全く新しいテーマに挑戦することを決意し、新テーマが「恐竜ビアガーデン 〜ジュラシックナイト〜」となった。

料金は、大人一般5,800円(税込)、前日迄の予約割引5,500円(税込)、月・木お得DAY(祝日除く)5,300円(税込)、中高生4,500円(税込)、小学生2,000円(税込)、未就学児800円(税込)、3歳以下は無料となる。

時間制限なし＆食べ放題の恐竜がテーマのバイキング



ビアガーデンで提供する料理は、時間制限なしの食べ放題。ホテル料理長が現代に蘇ったジュラ紀をイメージし、創意工夫を凝らした美味あふれるバイキング料理が並ぶ。

メニュー例は、太古の海のシーフードマリネ、レッドドラゴンチキン ヤンニョム風、冷製ポーク コク旨テリマヨソース、大地のポテトサラダ、夏野菜のピクルス、火山島カルアピック 溶岩風ソースなど。

ハンターソーセージ＆ワイルドキャベジ、ポリネシア風ハーブローストチキン、シーフードのトマトクリームラグー、恐竜島のナシゴレン、マグマ噴火！ピリ辛マーボーカレーなども提供予定だという。

そのほか、イカリングフライ 明太マヨネーズ、フジッリのブッタネスカ、ビアポテトフライ、もちもちポンデケージョ、デザート各種、ソフトクリーム＆パフェ作りコーナーなども予定しているとのこと。なお、仕入れ等の都合により変更になる場合がある。

アルコールもノンアルコールも充実のドリンクメニュー



今年のドリンクメニューでは、キリン・アサヒの国産ビール2社の人気銘柄を楽しめる。また、常時20種をそろえるフレーバーシロップで、オリジナルカクテルやノンアルコールのカラフルドリンク作りが可能だ。

100種以上のアレンジが実現できるドリンクラインナップで、酒を飲まない人でも十分に楽しめるだろう。酒は生ビール(キリン 一番搾り・一番搾り 黒生・アサヒスーパードライ・アサヒ生ビール マルエフほか)、ハイボール、サワー、ジン、ウォッカ、テキーラ、カンパリ、カシス、ウィスキー、赤ワイン、白ワインほか。

ノンアルコールは、ノンアルコールシロップとソフトドリンク各種。仕入れ等の都合により一部変更になる場合がある。

大人も子どもも楽しめるショータイム・炎の演出



レンブラントホテル海老名ビアガーデンの名物といえば、ショータイム・炎の演出。



マンモス肉を思い起こさせる串刺しの巨大肉をシェフが豪快にフランベする。



また、恐竜と記念写真が撮れるフォトスポットや、恐竜の餌場に見立てたポップコーンコーナー「DINO FEED STATION(恐竜給餌所)」など、楽しい演出も。

子どもたちには夏の思い出作りを、大人には心が解き放たれる特別なひとときを提供する。そのほか、来場者のニーズに応える曜日ごとの特典やイベントも用意しているとのこと。

レンブラントホテル海老名ビアガーデン2026の留意点

入店は予約優先。特に金曜・土曜は混雑する日が多いそうなので、早めの予約が安心だ。会場は屋外だが、雨の日は屋内席または宴会場等での開催となり、天気の急変により会場が変更となる場合もある。

また、支払いは入店時に行う。レストラン「アルエット」受付にて支払いを済ませた上で入店しよう。さらに料理、ドリンクともにセルフサービス。食品ロス削減の観点から「自分で食べる量を、自分で取る」ことが推奨されている。

予約の変更やキャンセルは連絡が必要。10名以上の予約はキャンセル料を申し受けている。3日前20％、2日前50％、前日80％、当日100％だ。

レンブラントホテル海老名で、恐竜がテーマのバイキング料理を楽しんでみては。

■恐竜ビアガーデン 〜ジュラシックナイト〜

期間：6月19日(金)〜9月27日(日)

営業時間：17:30〜21:00(最終入店：19:30／料理・ドリンク終了：20:30)

会場：レンブラントホテル海老名 中庭テラス ※受付はホテル1Fレストラン「アルエット」

住所：神奈川県海老名市中央2-9-50

定休日：火曜日 ※祝日は営業

詳細：https://rembrandt-group.com/ebina/18759.html

※写真はすべてイメージ

(佐藤 ひより)