喜田家は、和菓子製造の技術とやさしい味わいを活かした新商品「東京生さぶれ」を発売。地域の人々に長年親しまれてきた和菓子屋だからこそ生み出せた、“ほっとするやさしさ”を感じられるような焼き菓子だ。喜田家について喜田家は、1955年に創業し、東京・足立区千住に根を下ろして71年目を迎えている。和菓子を通じて地域の人々の日常や季節のひとときに寄り添ってきた。伝統を大切にしつつも、新しい世代にも楽しんでもらえる