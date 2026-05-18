1955年創業の喜田家が「東京生さぶれ」を発売！手土産や帰省の贈り物にもおすすめ



喜田家は、和菓子製造の技術とやさしい味わいを活かした新商品「東京生さぶれ」を発売。

地域の人々に長年親しまれてきた和菓子屋だからこそ生み出せた、“ほっとするやさしさ”を感じられるような焼き菓子だ。

喜田家について





喜田家は、1955年に創業し、東京・足立区千住に根を下ろして71年目を迎えている。和菓子を通じて地域の人々の日常や季節のひとときに寄り添ってきた。

伝統を大切にしつつも、新しい世代にも楽しんでもらえるお菓子づくりに取り組み、和菓子だけでなく焼き菓子の新商品開発にも力を入れている。今後とも喜田家は、「誰かに贈りたくなるお菓子」を目指し、素材や製法、味わいにこだわった商品を届ける考えだ。

しっとりやわらかな口あたり、味は2種類用意



今回、喜田家は「東京生さぶれ」を新発売した。

「東京生さぶれ」は、一般的なサブレの「サクサク」とした食感とは異なり、しっとりやわらかな口あたりが特徴だ。ほどけるような食感とやさしい甘さが広がり、懐かしさと新しさを併せ持つ味わいに仕上げられている。コクのある「チョコ」と、まろやかな甘みが楽しめる「ホワイトチョコ」の2種類を用意しており、子どもから年配の人まで幅広い世代に好まれるような味わいだ。

また、1枚ずつ個包装となっているため、職場や学校でのシェアにも便利。日持ちも長く、手土産や帰省の際の贈り物、更には挨拶用のお菓子としてもおすすめだ。

1枚135円(税込)で箱入りは個別よりもお得な価格に

「東京生さぶれ」の価格は1枚135円(税込)で、手に取りやすい価格設定だ。



箱入り商品は、個別購入よりもお得な価格設定で1,600円(税込)。「チョコ」6枚・「ホワイトチョコ」6枚の詰合せの12枚入りのだ。

自宅用としてはもちろん、複数人への配り物や贈答用にも選びやすい商品内容だ。

水色とピンク色のパッケージで展開



「東京生さぶれ」は、「ホワイトチョコ」を表す水色のパッケージと、「チョコ」を表すピンク色のパッケージで展開。

和菓子屋として素材や口どけにこだわり続けてきた喜田家が、“毎日食べたくなる焼き菓子”を目指して丁寧に作り上げている。お茶にはもちろん、コーヒーや紅茶との相性も良く、日常のちょっとしたひとときをやさしく彩るだろう。

この機会に、喜田家の新商品「東京生さぶれ」を味わってみては。

喜田家店舗情報：https://kitaya.info/shop

喜田家公式オンラインショップ：https://kitayanet.shop29.makeshop.jp

喜田家公式HP：https://kitaya.info

(ソルトピーチ)