本日5月19日（火）24時24分放送の日本テレビ系音楽番組「夜の音 -TOKYO MIDNIGHT MUSIC-」（毎週火曜よる24時24分〜24時54分放送）。今夜は、2週連続でSEKAI NO OWARIとちゃんみなが登場！第2夜の今回は、メジャーデビュー15周年を迎えさらなる進化を遂げるSEKAI NO OWARIと、新世代の歌姫・ちゃんみなとのトークスペシャル完結編。世間をとりこにする2組のクリエイティブに懸ける思いと共に、番組だけのスペシャルステージもお届