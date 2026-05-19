19日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数780、値下がり銘柄数560と、値上がりが優勢だった。 個別ではテクニスコ、シリコンスタジオ、Ｓｐｅｅｅ、ソマールがストップ高。大戸屋ホールディングス、篠崎屋、ペッパーフードサービス、内外テック、テクノフレックスなど28銘柄は年初来高値を更新。岡本硝子、大黒屋ホールディングス、大和、ウェルディッシュ、クオンタム