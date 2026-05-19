【ワシントン＝阿部真司】米紙ニューヨーク・タイムズは１８日、国防総省が３月に改定した取材指針の撤回を求め、同省を提訴した。国防総省が昨年導入した指針を巡り、同紙が提訴するのは２度目となる。国防総省が３月に示した指針では、取材許可証を持っている記者でも同省の施設内に立ち入る際には職員の同行が義務づけられる。ニューヨーク・タイムズは、「言論を抑圧し、取材活動を制限するものだ」と訴え、差し止めを求め