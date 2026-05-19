◇ナ・リーグカブス ― ブルワーズ（2026年5月18日シカゴ）カブスの今永昇太投手（32）が18日（日本時間19日）、本拠でのブルワーズ戦に先発。4回までに7安打を打たれて5失点と苦しい投球になった。今永は2回、先頭の4番・イエリチに真ん中へのスイーパーを右翼スコアボードまで運ばれる特大の一発を浴びて先制を許した。4回には1死一、三塁から6番・バウアーズに中前適時打、2死後に8番・フリリックに左翼線へ2点適時二