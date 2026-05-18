こちらは、ハッブル宇宙望遠鏡が観測した銀河「UGC 12591」。ペガスス座の方向、地球から約4億光年先にあります。【▲ ハッブル宇宙望遠鏡が観測した銀河「UGC 12591」（Credit: ESA/Hubble & NASA）】大きく斜めに横たわっているように見えるUGC 12591では、暗い赤茶色をした塵（ダスト）とガスの帯（ダストレーン）が幾重にも重なり、中心の明るい銀河バルジを隠すかのように円盤を形作っています。ESA（ヨーロッパ宇宙機関