Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグで、西地区Ａグループの首位を確定させているカターレ富山はきのう、ホーム最終戦に臨みました。澤腰アナウンサー「百年構想リーグでグループ首位を確定させているカターレ。Ｊ２・Ｊ３の頂点を目指すプレーオフへ向け、地域リーグラウンドのホーム最終戦で弾みをつけることができるのでしょうか」カターレ富山はきのう、ホ