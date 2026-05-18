Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグで、西地区Ａグループの首位を確定させているカターレ富山はきのう、ホーム最終戦に臨みました。



澤腰アナウンサー

「百年構想リーグでグループ首位を確定させているカターレ。Ｊ２・Ｊ３の頂点を目指すプレーオフへ向け、地域リーグラウンドのホーム最終戦で弾みをつけることができるのでしょうか」





カターレ富山はきのう、ホームで徳島と対戦し、およそ６８００人のサポーターが声援を送りました。１点を先制されたカターレは、前半２４分、布施谷選手のゴールで同点に追いつくと、富山第一高校出身の坪井選手が今シーズン５点目のゴールを決め２対１と勝ち越します。しかし後半、同点に追いつかれＰＫ戦の末、敗れたカターレ。ホーム最終戦を勝利で飾ることはできませんでした。カターレ富山 安達亮監督「プレーオフはタイトルがかかってる試合なので、２試合とも当たり前に勝ちたいし、できれば優勝して弾みをつけて、次のシーズンＪ２リーグ戦いたいので、選手にも言って、明日からもう一回ねじを巻きなおしたい」」今回カターレが戦っているのは、今年限りの特別大会です。２月から行われていたのが「地域リーグラウンド」です。この地域リーグラウンドでは、Ｊ２・Ｊ３全４０チームが４つのグループにわかれ順位を争ってきました。そしてこれから行われるのが「プレーオフラウンド」です。４つのグループの同じ順位同士が戦います。西地区Ａグループで首位を確定させているカターレは、各グループの１位が集まるグループに入っていて、一発勝負のトーナメント方式で最終的な順位を決めます。まずは今月３０日、準決勝で宮崎と対戦します。ここで勝てば東地区の勝者との決勝戦に臨み、Ｊ２・Ｊ３の頂点が決まります。カターレサポーター「優勝が見たいです」「優勝という言葉がカターレないんで、ぜひＪ１目指していってほしいです」「カターレ富山プレーオフ絶対優勝するぞ！」「カターレ富山頑張れ」カターレ 吉平翼キャプテン「プレーオフラウンドでしっかりと緊張感のある中で、自分たちのスタイルを前面に出して、真っ向から戦って必ず優勝したいと思います」Ｊ２・Ｊ３の「頂点」に向けて、サポーターの応援もさらに熱が入りそうですね。今月３０日に行われるプレーオフラウンド第１戦は宮崎との対戦で、長野県で行われます。カターレをみんなで応援しましょう。