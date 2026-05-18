ベトナム式の賭博「ソックディア」を行う場所を提供していたとして、ベトナム料理店を経営するベトナム人の男らが逮捕されました。 常習賭博ほう助の疑いで逮捕されたのは、大阪府八尾市高美町にあるベトナム料理店兼カラオケ店を経営するグエン・ヴァン・ソン容疑者（63）と職業不詳のレ・ティ・トゥ・トゥイ容疑者（52）です。 警察によりますと、グエン容疑者らは今年5月17日ごろ、店内でベトナム式の賭博「ソックディア」を