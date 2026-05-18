◆第８７回オークス・Ｇ１（５月２４日、東京競馬場・芝２４００メートル）＝５月１８日、栗東トレセン折り合えさえつけば、距離に不安はない。母に１６年のオークス馬シンハライトを持つアランカール（牝３歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父エピファネイア）が好気配だ。１週前は武豊騎手が騎乗し、栗東・ＤＰコースで外ディーンズリスター（７歳１勝クラス）、中オリバナム（４歳２勝クラス）と３頭併せ。直線で軽く促されると、追え