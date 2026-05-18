★大容量・お得スーパーで調査！１か月の食費が一番安い人グランプリ！★ 大容量でお得な業務スーパー！お買い物中のお客さんに聞きました！「月の食費はどのくらいですか？」 【出演者】西村真二・きょん（コットン） 【ご紹介させていただいた店舗】★業務スーパー横浜いずみ店