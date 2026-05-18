世界最高峰の直接対決を見ました！今回はお出掛けの記録です。体操の第65回NHK杯に行ってきました。「NHK杯」という名前の印象だけだとローカル国内大会みたいな感じもしますが、体操界におけるこの大会の位置付けは、世界に送り込む日本代表を決める年間でももっとも重い大会です。ここの成否で人生が変わる、それぐらい緊張感にあふれた舞台。その緊張感に触れて、自分の気力を奮い立たせる癒しにしようそんな目論見です。↓とい