ポッドキャスト番組出演今季限りで現役を引退したフィギュアスケート女子の樋口新葉さんが、米名物記者のポッドキャスト番組に出演。一緒にいた愛らしい存在に、みんながメロメロになった。米名物記者ジャッキー・ウォン氏は日本時間17日、自身のXを更新。「今週のザ・ロッカー・スケーティング・ポッドキャスト」とし、樋口さんが出演している動画を投稿した。樋口さんの顔の下で、何やら動く黒い物体が。ウォン氏が「ワカ