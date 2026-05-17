「巨人−ＤｅＮＡ」（１７日、東京ドーム）ＤｅＮＡは今季６度目の零敗で、同一カード３連敗。借金１に逆戻りし、対巨人戦はこれで５連敗となった。打線は３試合のうち２試合が完封負けと元気がなく、相川監督は「何か事を起こして動かしていくことも必要なこと。そこがなかなかできなかった。チームとしても当然反省がある」と唇をかんだ。また、この日は浦田１人に１試合３盗塁を許すなど、５盗塁を決められた。前日と合