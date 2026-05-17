現地５月16日にサウジアラビアで開催されたアジア・チャンピオンズリーグ２の決勝戦で、ガンバ大阪がアル・ナスル（サウジアラビア）と対戦。30分にデニス・ヒュメットが決めたゴールを守り切り、１−０で勝利。優勝を飾った。この試合で躍動したのが、G大阪のGK 荒木琉偉だ。クリスティアーノ・ロナウド、サディオ・マネ、ジョアン・フェリックスといったワールドクラスの選手たちを擁する相手に押し込まれる場面が少なくなか