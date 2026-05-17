ドジャースの大谷翔平投手は16日（日本時間17日）、敵地でのエンゼルス戦に「1番DH」で先発出場。8回裏の第5打席に右翼への適時三塁打を放った。 ■第6打席でも満塁から適時二塁打 大谷はこの日、四球で2度出塁していたものの、第3、4打席は凡退。ここまで無安打に終わっていたが、終盤の好機で意地の一打を放った。2死一、二塁で迎えた8回裏の第5打席。大谷はアレク・マノア投手の2球目チェンジアップを捉えると、打球