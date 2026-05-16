現地５月16日に開催されたスコットランドリーグの最終節で、前田大然と旗手怜央を擁する２位のセルティックがホームで首位のハーツと激突した。リーグ５連覇を狙うセルティック。ハーツとの勝ち点差は１で、逆転優勝には勝利が必要ななか、この大一番にここまで公式戦５試合連続ゴール中の前田が先発、旗手はメンバー外となった。セルティックは序盤から相手の堅い守備に苦戦し、決定機まで持ち込めない。すると43分、CKから