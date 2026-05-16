◇プロ野球セ・リーグ 巨人4-3DeNA(16日、東京ドーム)この日1点リードで迎えた8回から登板し、DeNA打線を三者凡退に抑えた大勢投手がヒーローインタビューに登場しました。巨人は7回裏に1点を勝ち越し、直後の8回に大勢投手がマウンドに上がると4番から始まるDeNA打線を1奪三振を含む3者凡退。勝利につなげる好投を見せました。ヒーローインタビューではこの日3安打の浦田俊輔選手、勝ち越しのホームを踏んだ平山功太選手に続き大