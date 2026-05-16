◇プロ野球セ・リーグ 巨人4-3DeNA(16日、東京ドーム)

この日1点リードで迎えた8回から登板し、DeNA打線を三者凡退に抑えた大勢投手がヒーローインタビューに登場しました。

巨人は7回裏に1点を勝ち越し、直後の8回に大勢投手がマウンドに上がると4番から始まるDeNA打線を1奪三振を含む3者凡退。勝利につなげる好投を見せました。

ヒーローインタビューではこの日3安打の浦田俊輔選手、勝ち越しのホームを踏んだ平山功太選手に続き大勢投手と9回を抑えたライデル・マルティネス投手がサプライズで登場しました。

1点リードと緊迫した場面での登板を振り返った大勢投手は「前回登板で則本(昂大)さんの勝ちを消してしまったので、正直とても緊張してました」とコメント。前回登板した13日の広島戦では1点リードの8回に登板し、ホームランで同点。この日はその悔しさを晴らす投球を見せました。

続けて「僕がしっかり抑えれば後ろに素晴らしいクローザーがいるので、今日はしっかり抑えようと思いました」と語ります。マルティネス投手の存在については「本当に素晴らしいクローザーなので、精神的にもチームを救ってくれていると思います」と称賛しました。

これで巨人は5連勝。最後にファンに向けて「すごく今いいチームの雰囲気ですし、勢いもあるので、明日からもしっかり勝って、たくさん勝てるように自分もしっかり投げたいと思います、応援よろしくお願いします」とメッセージを送りました。