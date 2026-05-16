◇プロ野球パ・リーグ ロッテ2-0オリックス(16日、ZOZOマリン)ロッテは先発・田中晴也投手が5回まで粘りのピッチング。打線は相手先発・田嶋大樹投手に苦戦しますが6回に佐藤都志也選手の2点タイムリーで先制すると、そのリードを最後まで守り切り接戦をものにしました。先発の田中投手は、初回に2本のヒットや四球で2死満塁のピンチを招く苦しい立ち上がりとなります。それでも後続を空振り三振でしのぎ無失点とすると、2回3回に