◇プロ野球パ・リーグ ロッテ2-0オリックス(16日、ZOZOマリン)

ロッテは先発・田中晴也投手が5回まで粘りのピッチング。打線は相手先発・田嶋大樹投手に苦戦しますが6回に佐藤都志也選手の2点タイムリーで先制すると、そのリードを最後まで守り切り接戦をものにしました。

先発の田中投手は、初回に2本のヒットや四球で2死満塁のピンチを招く苦しい立ち上がりとなります。それでも後続を空振り三振でしのぎ無失点とすると、2回3回にはいずれも2塁打を許し、続く4回にはヒットと死球で得点圏にランナーを背負いますが、ここも後続を打ち取り無失点を継続します。

5回は一転、調子を上げテンポよく三者凡退。ここまで91球を投げ、この回で田中投手はマウンドを降りました。

一方、5回まで相手先発・田嶋投手に抑えられていた打線は、6回にようやく先制します。先頭の小川龍成選手がヒットで出塁すると、1死となったあとに山口航輝選手がレフトオーバーフェンス直撃の当たりで1、3塁とチャンスを拡大。そして1塁ランナーの山口選手にかわって代走の和田康士朗選手が盗塁成功し1死2、3塁とすると、続く佐藤都志也選手が2点タイムリーを放ち均衡を破りました。

田中投手の後は6回を小野郁投手、7回を澤田圭佑投手、8回は鈴木昭汰投手と細かく継投。9回は横山陸人投手が無失点で締め、2-0で接戦に勝利しました。