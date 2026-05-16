楽天戦プロ野球、ソフトバンクの柳田悠岐内野手に豪快な一発が飛び出した。15日に楽天モバイルパークで行われた楽天戦で右翼席に突き刺さるソロアーチ。全盛期を彷彿とさせる37歳の活躍にファンも「いつ衰えるんだこの人は」「全てがかっこいい」といった声をあげている。スタンドがどよめいた。ソフトバンクが6点を追う7回1死の場面。「5番・DH」に入った柳田は楽天先発・早川の2球目のスライダーをフルスイングした。ぐんぐ