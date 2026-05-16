楽天戦

プロ野球、ソフトバンクの柳田悠岐外野手に豪快な一発が飛び出した。15日に楽天モバイルパークで行われた楽天戦で右翼席に突き刺さるソロアーチ。全盛期を彷彿とさせる37歳の活躍にファンも「いつ衰えるんだこの人は」「全てがかっこいい」といった声をあげている。

スタンドがどよめいた。ソフトバンクが6点を追う7回1死の場面。「5番・DH」に入った柳田は楽天先発・早川の2球目のスライダーをフルスイングした。ぐんぐん伸びた打球は、あっという間に右翼席へ着弾。確信歩きの今季4号ソロで、ここまで完全に抑え込まれていた早川に一矢報いた。

2015年にトリプルスリーを達成した天才打者も、ここ2年は怪我での欠場もあり2年連続で4本塁打に留まった。開幕戦から4番に座った今季は、右膝付近への死球による欠場や打順変更こそありながらも、ここまでコンスタントに出場機会を得ている。

中継したパーソル パ・リーグTV公式Xが「これぞギータ！！ 反撃狼煙をあげる一発！」と記して弾丸アーチを動画で投稿すると、ファンからも反応が相次いだ。

「ギーさんのホームラン 久々一発嬉しい」

「相変わらずかっけえなこの人」

「ギーさんのホームラン見ただけで元気出ます」

「この男、全てがかっこいい」

「マジでいつ衰えるんだこの人は」

「パ・リーグの天才おじさんも元気です」

「衰えた衰えた言われてるのに4号打ってるのこわすぎ」

「やっぱりギータはまだ引退するような実力じゃない」

「ギータが打つと活気が出るね」

柳田の一発に触発されたか、続く正木や栗原にもホームランが飛び出したソフトバンクだったが、反撃は及ばず3−6で敗れている。



（THE ANSWER編集部）