◇セ・リーグ中日5―8ヤクルト（2026年5月15日バンテリンD）中日が悪夢の逆転負けを喫した。9回裏にはボスラーへの死球をめぐって両軍選手らがグラウンドに飛び出る、あわや乱闘騒動も発生。井上一樹監督もベンチを飛び出したが、5回と7回に細川が死球を受けていたことが背景にあったとみられ、主審が警告試合を宣告。最後まで後味のよくない試合となった。2点リードで迎えた8回に暗転。1点を返され、さらに続く2死