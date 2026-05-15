5月14日、2人組音楽ユニット「YOASOBI」が、ユニクロのグラフィックTシャツブランド「UT」とコラボすることが発表された。早くも注目を集めているが、ボーカル・ikuraの“イメチェン”した髪型が話題を呼んでいる。今回のTシャツは、YOASOBIのクリエイティブを支える4人のクリエイターが、Ayaseとikuraをテーマに描き下ろしたもの。「2人の音楽やストーリーなど、多様な視点から制作したことをうたった、4種類のTシャツです。Y