（台北中央社）台湾プロ野球、台鋼ホークスの呉念庭（元西武）が14日、本拠地・澄清湖球場（南部・高雄市）での楽天モンキーズ戦でサヨナラ打を含む3安打1打点をマークし、この日のMVP（最優秀選手）に選ばれた。「3番・三塁」で先発出場した。2−2の同点で迎えた九回裏、2死満塁から三遊間を抜ける打球を放って勝利に貢献した。2024年の台鋼入り後初のサヨナラ打となった。この日は台鋼・洪一中監督の65歳の誕生日。試合後のイン