これからの気象情報です。 16日(土)も安定した空模様になりそうです。 ◆警報・注意報 この時間、県内に警報や注意報は発表されていません。 ◆5月16日(土)の天気 ・上越地方 引きつづき、よく晴れるでしょう。 最低気温は10℃前後で少しヒンヤリしますが、最高気温は22℃前後まで上がり快適な陽気になりそうです。 ・中越地方 朝から青空が広がるでしょう。 風も弱く絶好のおでかけ日和になりそうで