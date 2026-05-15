第一ライフグループは大幅高。この日午後２時３０分ごろ、２７年３月期連結業績予想について最終利益を５１３０億円（前期比１７．５％増）と発表。２期ぶりに最高益を更新する見通しを示した。米国子会社プロテクティブにおける資産運用収益の減少で売上高にあたる経常収益は減少を見込むが、利益面では海外生命保険事業の増加が寄与する見込み。なお、同時に発表した２６年３月期決算は、最終利益が４３６５億９７００万